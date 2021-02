Le stanze sonore: ecco cosa sono e perché piacciono tanto

Sembra la sigla di una municipalizzata, invece è solo un modo per rilassarsi. Si chiama ASMR (Autonomous sensory meridian response - risposta sensoriale apicale autonoma) e indica un formicolìo fisico, abbinato a del rilassamento mentale. La tecnica sta prendendo sempre più piede, grazie ai tutorial su Youtube: l’ultima sua frontiera riguarda stanze sonore, dedicate al relax.

La trovata è unire gli stimoli sonori dell’ASMR a quelli di una situazione ambientale: elaborata digitalmente. Grazie a un click, ci si può ritrovare: in una tenda nel bosco sotto la pioggia, dentro un bar di Parigi, all’interno di un rifugio d’alta quota, o protetti da una stazione orbitante nell’immensità dello spazio.

Non vi basta? La tecnologia consente anche di ricreare scene di pura fantasia, come il castello di Hogwarts (per gli amanti di Harry Potter) oppure lo studio di Sherlock Holmes, a Baker Street.

Insomma, un must più che suggestivo: in grado di collezionare milioni di views. Ma si va anche oltre la dimensione solitaria: gli amanti delle playlist lo-fi, smooth jazz, j-pop, dowbeat (e tutti i generi musicali dedicati alla concentrazione) amano infatti ritrovarsi in caffetterie dell’East End o di Manhattan, per regalarsi un momento di pace e di serenità.

In tempi di pandemia, anche questa è una buona occasione per ‘viaggiare’ insieme e riscoprirsi.

(foto Getty Images)