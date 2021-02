Jennifer Lopez e quei festeggiamenti speciali per i suoi gemellini

Era il 22 febbraio del 2008 quando una raggiante Jennifer Lopez metteva al mondo due splendidi gemellini, i piccoli Emme e Max.

Il papà era l'artista Marc Anthony, che J.Lo aveva sposato nel 2004, dopo la dolorosa separazione da Ben Affleck (Jennifer aveva confessato che era quella la rottura più dolorosa della sua vita). Ai tempi, Marc era solo un buon amico. Ma la Lopez cercava «qualcuno che mi facesse sentire amata e desiderata nei miei momenti più tristi». Dall'amicizia era nato l'amore, sbocciato nelle nozze (due malviventi addirittura rubarono un video privato della cerimonia e chiesero un riscatto milionario) e poi nella lieta nascita dei pargoli.

Il mondo conobbe Emme e Max l'11 marzo 2008: la loro foto era stata pubblicata sul magazine People (si dice che la rivista avesse sborsato per quell'esclusiva 6 milioni di dollari, per quel tempo la cifra più alta mai pagata per lo scatto di una celebrità). Nel 2011 Jennifer si separò da Marc. Il divorzio arrivò nel 2014 e la custodia dei gemelli fu assegnata alla cantante.

Il tempo è passato e adesso mamma J.Lo, da brava donna latina, non smette di commuoversi ed emozionarsi per la crescita dei suoi gemelli. Lo provano i video pubblicati sulla sua pagina Instagram per festeggiare Emme e Max. Prima, la cronaca di una perfetta colazione a letto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Poi il ricordo di tanti momenti felici passati nel corso degli anni. E vedere mamma Jennifer tanto felice e commossa è davvero uno spettacolo che apre il cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

(Foto Getty Images)