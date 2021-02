Michael Bolton contro Robin Hood

E adesso Michael Bolton va contro Robinhood. Non il celebre fuorilegge che derubava i ricchi per donare ai poveri, ma la piattaforma che offre ai privati servizi finanziari e investimenti on line senza il pagamento delle commissioni. Robinhood è balzata alla notorietà alla fine del gennaio 2021, quando ha deciso unilateralmente di sospendere la negoziazione di titoli GameStop.

Michael Bolton appare ora nella campagna pubblicitaria di un'azienda concorrente di Robinhood, la Public.com. E non solo presta il suo volto, ma anche la sua celebre hit "How Am I Supposed to Live Without You". Va detto che le parole sono cambiate: «Stentavo a crederci, quando ho visto Reddit oggi», canta Bolton «così ho cercato su Google, e ora lo so. Credo che devo trovarmi qualcosa di nuovo». E intanto si susseguono immagini di un amore che prende la direzione sbagliata, tra rose rosse divorate dalle fiamme e e bicchieri di champagne che si frantumano.

Michael Bolton ha investito in Public.com, come anche Will Smith.

Non è la prima volta che Bolton presta a una pubblicità un suo brano. Era già accaduto con "When a Man Loves a Woman" per lo spot di Panera Bread.

