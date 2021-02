E adesso Stevie Wonder vuole trasferirsi. In Ghana

La notizia ha colto un po' tutti di sorpresa. Ma come, Stevie Wonder, l'artista geniale, il musicista da 25 Grammy Award, vuole abbandonare il suo paese? Ebbene sì, Stevland Hardaway Morris, detto Stevie Wonder, nato nel 1950 a Saginaw, in Michigan, vuole trasferirsi in Ghana.

E' stato Wonder stesso ad annunciarlo durante un'intervista con Oprah Winfrey: «Voglio vedere il mio paese tornare a sorridere. E voglio vederlo prima che mi trasferisca definitivamente in Ghana, perché lo farò». La conduttrice, alquanto incredula, ha chiesto se davvero l'artista fosse tanto determinato a lasciare gli Stati Uniti e Wonder ha spiegato le motivazioni di una simile scelta: «Non voglio vedere i figli dei figli dei miei figli chiedere ancora: "Oh, per favore, apprezzami. Per favore, rispettami. Ti prego, sappi che anch’io sono importante. Se non ti dispiace, considerami". Che storia è questa?».

Insomma, per Stevie Wonder il problema del rispetto nei confronti della comunità afro-americana è davvero (e giustamente) una materia di fondamentale importanza. Da qui la decisione di abbandonare gli Stati Uniti e dirigersi vero il paese ubicato in Africa occidentale.

Quello di trasferirsi in Ghana non è però un proposito nuovo di Wonder. Già nel 1994 il musicista aveva rivelato, mentre parlava all’associazione International Association of African American Music, di voler vivere in quel paese africano per il suo spiccato «senso di comunità», che lo rendeva ai suoi occhi un posto ideale per vivere.

(Foto Getty Images)