Daft Punk, è addio: il celebre duo si scioglie. Con un video

Daft Punk, ultimo atto. Il celebre duo parigino, padrone della scena elettronica internazionale, si è sciolto. Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo hanni infatti deciso di dividere le loro strade, dopo hit indimenticabili come "Get Lucky", "One More Time", "Around The World".

Insieme, hanno trascorso ben 28 anni di (fruttuoso) sodalizio artistico. Adesso si dicono addio, a modo loro, con un mini film, dall'indovinato titolo di "Epilogue", che mostra scene dal loro film di fantascienza del 2006 "Electroma". La clip si conclude in un modo che non lascia spazio ad alcun dubbio circa un possibile ritorno insieme del gruppo.

Lo scioglimento è stato confermato anche dall'ufficio stampa dei Daft Punk. Vedremo i due artisti tornare insieme per progetti da solista? Ancora presto per dirlo... E ancora presto per sapere se abbandoneranno definitivamente i caschi spaziali con cui si erano soliti presentarsi in pubblico...

(Foto Getty Images)