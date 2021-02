Ed Sheeran ci regalerà un nuovo album

Compleanno, tempo di regali. Ed è proprio un meraviglioso regalo per tutti i fan quello promesso da Ed Sheeran in occasione del suo 30 compleanno: un nuovo album in arrivo.

L'artista si è sbilanciato in proposito sulla sua pagina Instagram. Ha pubblicato una spassosa foto che lo vede, treenne, vestito da pirata, con la feluca nera di rigore a coprire il gran ciuffo rosso. Non mancano i dobloni del tesoro e una torta dall'aspetto alquanto inquietante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ed Sheeran (@teddysphotos)

Ma a donare gioia ai fan è stata la didascalia che accompagnava lo scatto: «30 oggi. Grazie a tutti voi per i vostri meravigliosi messaggi, mi sento molto amato. Questa foto me l’hanno scattata il giorno del mio terzo compleanno ed ero in procinto di mangiare Colin il bruco. Povero ragazzo. Tornerò con il mio prossimo album entro la fine del 2021».

L'ultimo album di Ed Sheeran, "Divide", era uscito nel 2017. Poi l'artista aveva pubblicato, nel 2019, "No. 6 Collaboration Project, 15 canzoni in collaborazione con numerosi artisti come Eminem e Justin Bieber. Erano seguiti i singoli "Beautiful People" (con Khalid), "Best Part of Me" (con Yebba), "Blow" (con Chris Stapleton e Bruno Mars) e, lo scorso dicembre, "Afterglow". Nel 2020, Ed è diventato anche padre per la prima volta: la moglie Cherry Seaborn ha infatti messo al mondo la piccola Lyra Antarctica.

Ancora non si sa in che mese uscirà il nuovo disco. Ma la lunga attesa, di certo, sta per finire...

(Foto Getty Images)