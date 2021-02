Sì, Giorgia è davvero un'irresistibile mamma

Anche Giorgia non ha resistito. E ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto con suo figlio, Samuel, che ha da poco compiuto 11 anni. L'immagine è del 2014: Samuel sfodera un bellissimo sorriso, gli occhi sono luminosi e felici. Dietro, di tre quarti, mamma Giorgia sorride orgogliosa del suo pargolo.

A farci sorridere complici è la didascalia che accompagna lo scatto: «Grazie per gli auguri a Samuel, oggi 11

non credo approvi il post, perciò approfittate prima che lo scopra». Insomma, anche Samuel, come molti altri ragazzi, forse non ama essere presente nella pagine social dei genitori. E il ricordo va subito a Gwyneth Paltrow e alla figlia Apple, che bacchettò la celebre mamma per essere comparsa a sua insaputa in un post pubblicato dall'attrice.

Samuel è nato il 18 febbraio 2010. Il papà è l'artista Emanuel Lo, che fa coppia con Giorgia dal 2004. Giorgia e Emanuel hanno molto desiderato questo figlio, come l'artista stessa ha ricordato in occasione della festa della mamma.

E l'amore di Giorgia per Samuel traspare anche dalle bellissime foto che la cantante pubblica di tanto in tanto sui suoi social.

Chissà se Samuel scoprirà l'ultima foto pubblicata dalla mamma e come la prenderà... Anche se per ogni genitore pubblicare la foto del proprio figlio è davvero una tentezione alla quale è molto difficile dire no. (Foto Getty Images)