Se Richard Ashcroft canta John Lennon

Ricordate Richard Ashcroft e i suoi Verve? E ricordate quella meravigliosa canzone che è "Bitter Sweet Symphony"? Era il 1997. Richard aveva pubblicato il suo ultimo album "Natural Rebel", nel 2018. Poi, più nulla.

Adesso, l'artista arriva con una cover di una potente canzone. E non di un artista qualunque, ma nientedimeno che di John Lennon. Il brano risale al 1973 ed è un inno alla libertà, "Bring On The Lucie (Freda Peeple)".

Ashcroft ha anche pubblicato il video della sua versione, in cui appare in studio, e le sue immagini a tratti sono sovraimpresse a quelle originali di John Lennon.

Nel settembre dello scorso anno, Ashcroft aveva dichiarato alla britannica Radio X che sarebbe tornato con una raccolta delle sue canzoni più belle, in versione acustica.

(Foto Getty Images)