Jon Bon Jovi e tutto il suo amore per la famiglia

Che Jon Bon Jovi avesse un cuore grande così lo sapevamo già. Da anni si impegna nell'aiutare i senzatetto e i più bisognosi con i suoi ristoranti Soul Kitchen. E nell'ultimo periodo segnato dalla pandemia ha moltiplicato gli sforzi. E conosciamo anche tutto il suo amore per la moglie, conosciuta da ragazzino e rimasta sempre un punto fermo della sua vita. Quegli amori dell'adolescenza che poi si fanno legami forti, capaci di superare le sfide del tempo (e nel suo caso, della grande celebrità).

Adesso però Jon fa un passo ulteriore. E ci racconta davvero della sua famiglia, della forza dei rapporti tra figlie e genitori, tra mogli e mariti. Con tanto di bellissime foto e di filmati che raccontano il suo passato. L'infanzia, i giocattoli, i sorrisi di mamma e papà. E poi la nuova avventura da padre, la creazione della propria famiglia, le risate e gli abbracci. Schegge di un passato affettuoso e luminoso, mostrate in un video (quello della canzone "Story Of Love") con grande pudore, per scorci e frammenti.

Un inno all'amore, un inno ai valori più grandi della vita, un momento nostalgico e affettuoso che porta tutti noi ai più cari ricordi d'infanzia. Grazie, Jon.

(Foto Getty Images)