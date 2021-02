Se Bono fa il papà: i ricordi d'infanzia della figlia Eve

Siamo abituati a vederlo come una grande rockstar, presa tra palcoscenici internazionali e buone cause in giro per il mondo. Tra un concerto negli stati e un summit con i grandi della terra.

Eppure Bono ha anche una veste molto più intima e simile a quella di ognuno di noi. Infatti il grande artista è padre di una bella famiglia, composta dalla moglie Ali, conosciuta ai tempi della scuola, e dai figli Jordan (32 anni, imprenditrice), Memphis Eve Sunny Day (29 anni, attrice), Elijah (22 anni, musicista) e John (20 anni).

E' stata proprio Eve a raccontare com'è papà Bono in versione family man al magazine britannico Town and Country. E il quadro che ne è emerso è davvero pittoresco, con un papà costantemente impegnato a frenare la grade vivacità della sua prole. Eve ricorda: «Eravamo piccole pesti. È arrivato un momento, durante la mia adolescenza, nel quale mio padre non poteva più assumere band di supporto degli U2 formate da ragazzi di bell’aspetto. Continuava a ripetere: “Mai più ragazzi ventenni qui intorno, ti prego Dio!”».

Eve era davvero una piccola peste: a 11 anni aveva sottratto al papà l'agenda con i numeri di telefono di tutte le star amiche di Bono. Con la sorella Jordan, si divertiva moltissimo a fare scherzi telefonici usando quei numeri riservatissimi. Persino Justin Timberlake è stata vittima dei loro scherzi.

L'occasione di ricongiungersi con tutta la numerosa famiglia è stato il lockdown dello scorso anno: «Ci lamentiamo l’uno dell’altro tutto il giorno, ma ci vogliamo veramente un mondo di bene. C’è uno studio in fondo al giardino e io e i miei fratelli abbiamo passato insieme tante notti a scrivere canzoni stupide e fare video musicali», ha raccontato Eve.

La giovane figlia di Bono è adesso impegnata nella serie thriller "Dietro i suoi occhi", in "The Luminaries" e in "Tesla", con Ethan Hawke.

(Foto Getty Images)