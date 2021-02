Rihanna punta sulle donne normali. E vince tutto!

Nuovo successo per Rihanna. E non si tratta di exploit in campo musicale. A quelli siamo già abituati. Fatto sta che adesso Rihanna può festeggiare la bella cifra tonda di un miliardo di dollari ottenuta grazie a un'altra delle sue attività. Precisamente, quella che riguarda il settore della moda. Perché, se è vero che il colosso del fashion LVMH ha temporaneamente imposto uno stop alla collezione Fenty firmata dalla musicista, è anche vero che linea di lingerie della star, Savage x Fenty, è stata stimata del valore di un miliardo di dollari.

L'anno appena passato è stato infatti per le collezioni di intimo firmate Rihanna un periodo eccezionale. Il fatturato stimato è stato di 150 milioni di dollari, con una crescita su base annua del 200% e 3,9 milioni di follower su Instagram. E' anche arrivato un grande finanziamento, ben 115 milioni di dollari da parte della L Catterton, società di private equity nata dalla joint venture da Groupe Arnault, Lvmh e Catterton. Ed è qui che scatta la valutazione del brand per oltre 1 miliardo di dollari.

Al di là delle aride cifre, cosa ha fatto scattare un tale successo per la linea di lingerie creata da Rihanna? Il fatto che i capi sono adatti a qualunque tipo di donna: magra, rotonda. alta, minuta. E le sfilate e le presentazioni esaltano ogni tipo di fisicità, non solo quella delle inarrivabili modelle. Una linea pensata da una donna per tutte le donne del mondo, sempre belle in tutte le loro diversità.

Le collezioni inclusive di Rihanna saranno ben presto disponibili anche in una serie di negozi localizzati sul territorio e non solo digitali. Che stia nascendo un impero?

