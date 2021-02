Celeste ospite di Radio Monte Carlo

Venerdì 19 febbraio alle 18.30 Celeste è ospite di Tamara e Guido per raccontare come è nato il suo album di debutto "Not Your Soul".

Giovanissima, Celeste è già una stella di prima grandezza. Lo scorso anno l'artista si è aggiudicata la doppia vittoria al BBC Sound e il premio BRITS Rising Star. Il pubblico è rimasto letteralmente stregato dalla sua performance in '"Strange" dalla canzone "A Little Love", scritta e registrata per la campagna pubblicitaria natalizia di John Lewis e Waitrose.

Il primo album di Celeste contiene anche i singoli già amatissimi dai fan "Strange", "A Little Love", "Stop This Flame" e nove inediti.

L'artista, di origini jamaicane, è anche candidata agli Oscar per la miglior canzone originale "Hear My Voice'", scritta in collaborazione con il compositore Daniel Pemberton per il film “The Trial of the Chicago 7”. Ed è sempre la voce di Celeste a incantarci in "It's Alright", dalla colonna sonora del film Pixar “Soul”.