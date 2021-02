Michael Bublé e quel suo amore tutto speciale per la famiglia

Quante ne sappiamo, su Michael Bublé! Conosciamo le sue bellissime canzoni, i suoi album, ricordiamo le sue performance più emozionanti. D'altronde, con una voce come la sua è impossibile non farsi coinvolgere quando in radio è trasmesso un suo brano.

Ma molto sappiamo anche del suo privato. Del grande amore per la moglie, l'attrice argentina Luisana Lopilato. E dell'affetto immenso, smisurato, che nutre per i loro bambini. La coppia infatti ha messo al mondo tre figli. Il 27 agosto 2013 è nato Noah; il 22 gennaio 2016 Elias; il 26 luglio 2018 la terzogenita, Vida Amber Betty. E proprio Noah, il primogenito, è stato al centro di una dolorosa vicenda che ha tenuto tutti i fan di Michal con il fiato sospeso, alcuni anni fa.

Al piccolo era stato infatti diagnosticato un epatoblastoma. Era la fine del 2016 e la coppia Michael Luisana aveva accolto con coraggio la terribile notizia. Inizialmente, quasi nulla era trapelato sull'odissea che il piccolo Noah e la sua famiglia stavano trascorrendo. Poi, pian piano, era filtrata qualche notizia e in tanti si erano stretti idealmente intorno al musicista e alla moglie, intenti a combattere il male. Infine, Michael aveva rinunciato a tour ed esibizioni, per stare accanto al suo Noah e a Luisana. E il mondo intero aveva scoperto la notizia, con grande commozione.

Va detto che per fortuna è arrivato il lieto fine e nel 2017 il piccolo Noah è stato dichiarato guarito. Ecco perché la foto che l'artista ha appena pubblicato sui suoi social ha davvero un sapore speciale.

Non solo è bellissima, con quel tappeto di foglie autunnali che sembra accogliere con dolcezza la famiglia Bublé. E' anche un omaggio alla felicità ritrovata, un inno ai valori veri della vita, un esempio di amore e di forza. E non ci stupisce che Michael accompagni questa bellissima immagine dicendo «la famiglia è tutto, non è vero?» e concludendo: «date vita a ricordi speciali con le persone che più amate davvero».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michael Bublé (@michaelbuble)

(Foto Getty Images)