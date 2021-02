E'tra le più belle canzoni romantiche cantate da un uomo... ma era destinata a essere eseguita da una donna

Forse non tutti ricordate il film "Armageddon", interpretato da Ben Affleck e Liv Tyler, una storia sospesa tra la fantascienza e l'amore... Ma senz'altro avrete nel cuore la canzone più bella e celebre della colonna sonora di quel film, "I Don't Want To Miss A Thing", ormai tra i classici della hit più romantiche di sempre.

Be', arriva adesso la spiazzante rivelazione. "I Don't Want To Miss A Thing", che nel film è cantata da Steven Tyler degli Aerosmith, padre di Liv, doveva in realtà essere cantata da un'interprete donna.

A rivelarlo è stata l'autrice della canzone, la celeberrima compositrice Diane Warren ("Because You Loved Me" di Céline Dion, "If I Could Turn Back Time" di Cher, "Parlami d'amore" di Giorgia). La Warren ha raccontato che componendo il brano, aveva in mente una voce femminile. «Mi era stata mostrata la fine del film», ha ricordato «così tornata in studio e ho composto la canzone... e mai in un milione di anni avrei potuto pensare che a interpretarla sarebbero stati gli Aerosmith...». Quando poi l'autrice ha ascoltato la versione di Tyler, è rimasta sorpresa: «Pensavo che alla fine l'avrebbe cantata una vocalist, ma è molto più potente con la voce di Steven Tyler, che fa davvero funzionare la canzone. Ricordo la prima volta in cui ho ascoltato la sua interpretazione e sono letteralmente caduta giù dalla sedia per quanto grande è stato. La canzone avrebbe meritato davvero un Grammy!»

(Foto Getty Images)