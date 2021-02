Se Peter Gabriel registra di nuovo una grande hit degli anni 80 con un cast spettacolare

Peter Gabriel ha realizzato una nuova versione della sua celebra canzone "Biko" del 1980.

Gabriel ha invitato a partecipare alla nuova registrazione ben 25 artisti provenienti da tutto il mondo, tra cui spiccano Angélique Kidjo, Yo-Yo Ma, the Cape Town Ensemble e Meshell Ndegeocello. La nuova incisione fa parte del progetto Playing for Change’s Song Around the World.

Per realizzare la canzone, gli artisti si sono collegati da remoto.

"Biko" era stata dedicata da Peter Gabriel all'attivista contro l'Apartheid Steve Biko, morto nel 1977 mentre si trovava in custodia della polizia sudafricana. La canzone faceva parte dell'omonimo album, uscito nel 1980.

Gabriel ha voluto accompagnare con una dichiarazione a RS America questa nuova uscita: «Anche se quel governo formato da una minoranza bianca non è più al potere in Sud Africa, il razzismo attorno al mondo che l’apartheid rappresenta non lo è affatto. Razzismo e nazionalismi stanno tristemente proliferando. In India, Birmania, Turchia, Israele, Cina il razzismo viene deliberatamente strumentalizzato per fini politici. Sul fronte neri/bianchi il Black Lives Matter ci ha mostrata quanta strada abbiamo ancora da percorrere prima di poter di dire che siamo sfuggiti all’ombra lunga del razzismo».

(Foto Getty Images)

