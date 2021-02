Se Annie Lennox rende omaggio a Carole King ed Edith Piaf

Annie Lennox ci vizia. Dalla sua casa in California posta su Instagram meravigliosi momenti musicali. Ormai conosciamo bene i suoi set: uno spazio candido ed essenziale, un divano rosso fiamma di design in fondo, in primo piano Annie e il suo pianoforte. E, seduta sullo sgabello dello strumento, Anni ci regala momenti intensi e preziosi, che hanno tutta la poesia di un haiku sonoro.

Il suo ultimo omaggio è rivolto a un'artista eccezionale, una donna dall'immenso talento, che ha scritto la storia della musica: Carole King. Nel video, Annie esegue uno dei suoi classici, la meravigliosa "Tapestry".

Qualche tempo prima c'era stato anche l'omaggio a un'altra grande donna della musica, Edith Piaf, l'artista francese che ha espresso nelle sue canzoni tutta la passione e la drammaticità della vita.

Per i fan degli Eurythmics non manca poi una versione mozzafiato di "When Tomorrow Comes"