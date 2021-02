Tina Turner, che leggenda: arriva un nuovo film sulla sua vita!

Quando si ha una carriera leggendaria come quella di Tina Turner, è impossibile raccontarla in un solo film. Così, dopo "What's Love Got To Do With It", il film di Brian Gibson (interpretato da Angela Bassett e Laurence Fishburne), che raccontava come la giovane Tina fosse diventata una grande stella della musica e soprattutto come si fosse liberata del violento marito Ike Turner, adesso arriva un'altra pellicola dedicata alla vita dell'artista.

Il documentario è stato girato dai registi Premio Oscar Dan Lindsay e T.J Martin e sarà distribuito ad aprile, per ora nel Regno Unito. E' intitolato semplicemente "Tina".

So thrilled to share the first look at TINA, available in the UK & Ireland from March. Stay tuned for more!https://t.co/jIKNXf1gUY pic.twitter.com/mfApYLxBFx — Altitude (@AltitudeFilms) February 10, 2021

Le note di produzione spiegano che il film è dedicato a «una delle più grandi icone superstiti della musica moderna» e che racconterà la sua vita «dagli inizi della carriera come regina dell'R&B ai tour nelle arene, capaci di infrangere ogni record, degli Anni Ottanta. Tina Turner apre il sipario e ci invita nel suo mondo privato come mai era accaduto finora, rivelando i suoi conflitti interiori e condividendo i suoi momenti più privati»

Tina ha da poco festeggiato i suoi ruggenti 81 anni con un messaggio dedicato ai fan su Instagram: «Ho 81 anni e sono più felice che mai. Invecchiare è duro? A volte. Ma come dico in questo video, da un'intervista per "My Love Story": per quanto amo esibirmi, sto pensando a riposarmi. Oggi mi sento a mio agio nel mio corpo e mi godo il periodo pre-natalizio, anche se naturalmente quest'anno è diverso dal solito»

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Turner (@tinaturner)

(Foto Getty Images)