100.000 dollari, una signora romantica e Bruno Mars: storia di una incredibile truffa on line

Sembra davvero incredibile, ma purtroppo è accaduto veramente. Un astuto truffatore statunitense è riuscito a raggirare un'ingenua signora texana, spacciandosi per Bruno Mars e derubandola di 100.000 dollari.

Ecco come si sono svolti i fatti, secondo la stazione televisiva ABC30. Verso la fine del 2018, un certo Chinwendu Azuonwu crea un falso account Instagram fingendo di essere Bruno Mars ed entra in contatto con una signora texana di 63 anni. La signora, evidentemente fan del bel Bruno, non sospetta l'inganno e inizia a scambiare messaggi in rete col truffatore, che ben presto le fa credere di essere innamorato di lei. Immaginatevi la gioia della signora, convinta di avere una relazione sentimentale con Bruno Mars. Ogni suo eventuale sospetto è fugato dal fatto che il corteggiatore fraudolento le invia foto effettivamente scattate dal tour di Bruno Mars. E non solo: l'uomo le confessa di voler addirittura abbandonare il tour per andare da lei e dare il via alla loro relazione.

La signora, totalmente in estasi, non si insospettisce per questa incredibile decisione. E neanche il fatto che il finto Bruno inizi a chiederle del denaro, da dare un componente della band come rimborso spese per il tour, le fa pensare che ci sia una truffa in atto.

Come nulla fosse, la serafica signora invia a un conto segnalatole dal finto Bruno 10.000 dollari. Pochi giorni dopo, arriva una richiesta per ben 90.000 dollari. Cos'è il denaro, di fronte all'amore? Nulla. Così, la signora effettua i versamenti. Ma ahimè, il bel Bruno non si fa più vedere. Il sogno sentimentale è infranto.

Finalmente, la signora capisce di essere stata ingannata e si rivolge alla polizia. Adesso il truffatore è finito in tribunale, con l'accusa di frode, insieme al suo complice. E Bruno Mars? Probabilmente di tutto questo non sa nulla...

