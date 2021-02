Aria di Oscar: John Legend, Celeste, Mary J. Blige e Laura Pausini tra i possibili candidati

La cerimonia degli Oscar è in programma domenica 25 aprile al Dolby Theatre di Los Angeles e già cresce la tensione per conoscere i possibili candidati. Sono state diffuse intanto le short list, ovvero le rose di artisti tra cui poi sarà effettuata la selezione.

Per quanto riguarda la miglior canzone originale, la selezione è davvero di qualità. Al suo interno spicca John Legend, per "Never Break" dal film "Giving Voice". E non è il solo grande artista a poter essere in lizza. Mary J. Blige potrebbe concorrere per "See What You’ve Done" (da "Belly of the Beast"), Janelle Monáe per "Turntables" (da "All In: The Fight for Democracy"), Christina Aguilera per "Loyal Brave True" (da "Mulan"), Celeste per "Hear My Voice" (da "The Trial of the Chicago 7").



E non manca anche la nostra Laura Pausini, con la sua "‘lo Sì (Seen)", dal film La vita davanti a se".

Laura riuscirà a stringere la preziosa (simbolicamente parlando) statuetta? Difficile lanciarsi in pronostici. Non ci resta che aspettare le nomination ufficiali e scoprire come andranno davvero le cose.

(foto Getty Images)