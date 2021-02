Le Supremes perdono una loro fondatrice

E' scomparsa all'età di 76 anni Mary Wilson, l'artista che con Diana Ross e a Florence Ballard aveva dato vita alle Supremes. Mary è morta all'improvviso, mentre era nella sua casa di Las Vegas.

Con le Supremes, l'artista aveva registrato hit intramontabili come "You Can't Hurry Love", "Where Did Our Love Go", "Baby Love". La Wilson aveva da poco annunciato sui social che stava per pubblicare della sua musica inedita da solista, tra cui l'album "Red Hot", risalente agli Anni Settanta.

Berry Gordy, fondatore della Motown, la leggendaria casa discografica per cui hanno registrato anche le Supremes, ha ricordato così Mary: «Sono rimasto estremamente scioccato e rattristato nel sentire della scomparsa di un importante membro della famiglia Motown. Sono sempre stato orgoglioso di Mary. Era una vera star a pieno titolo e nel corso degli anni ha continuato a lavorare duramente per rafforzare l’eredità delle Supremes. Mary Wilson è stata estremamente speciale per me. Era una pioniera, una diva e ci mancherà profondamente»

(Foto Getty Images)