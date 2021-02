La voce di Celeste ci porta tra le stelle

Celeste è tra le giovani artiste di maggior spicco di questi ultimi anni. Il suo nuovo album, "Not Your Muse", è uscito da poco suscitando l'entusiasmo del pubblico e della critica. I fan hanno anche potuto apprezzare la sua meravigliosa voce in uno spot andato in onda durante il Super Bowl. Si trattava della campagna dedicata alla prima missione spaziale interamente civile, la Ispiration4. Per l'occasione, Celeste ha cantato una sua versione della dolcissima ninna nanna "Twinkle Twinkle Little Star".

La canzone vuol far del bene anche e soprattutto sulla Terra. Infatti, i proventi dal suo downloading saranno donati al St. Jude Children’s Research Hospital.



Celeste ha anche ricevuto una nomination ai Golden Globe per la canzone (composta con Daniel Pemberton) “Hear My Voice”, dalla colonna sonora del film "The Trial of the Chicago 7".

(Foto Getty Images)