Paolo Fresu festeggia i 60 anni con un disco e un evento speciale

Musicista jazz, organizzatore di eventi culturali di spessore internazionale (il suo Time In Jazz), fondatore dell'etichetta discografica Tŭk Music. Paolo Fresu è questo e molto altro. L0artista è nato a Berchidda, in Sardegna, il 10 febbraio 1961 e per festeggiare i suoi sessant'anni ha deciso di pubblicare un cofanetto speciale.

L'opera è composta da due nuovi album e alla ristampa di un album diventato introvabile, 'Heartland', pubblicato in Francia nel 2001 e realizzato con David Linx e Diederik Wissels.

E non basta. Fresu ha anche organizzato l'evento “P60lo Fresu – Musica da lettura”. Dalla Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna, città dove l'artista ha studiato e che gli ha conferito il Nettuno d'Oro, si dipanerà un racconto per musica e immagini dedicato alla città e alla storia della sua Università, la più antica del mondo. Una sorta di teatro a porte chiuse, partendo dalla sala Stabat Mater, passando per il Teatro Anatomico, le sale dei Diciotto e di Lettura, i foyer e le scalinate dei giuristi e degli artisti. In ogni ambiente un gruppo musicale (Fresu il Quartetto d’archi Alborada, il pianista Dino Rubino, il bandoneonista Daniele di Bonaventura e il contrabbassista Marco Bardoscia) sarà protagonista di un racconto, con la voce narrante di Alessandro Bergonzoni.

(Foto Getty Images)