Sting è il numero 1. Anche quando non canta

E' un uomo abituato ai trionfi, Sting. Come artista, musicista, attore. E il bello è che non ha mai perduto il suo stile misurato, la sua compostezza di modi, il suo impegno. Insomma, una star come se ne vedono poche.

Soprattutto, una celebrità che non si monta la testa. Anche se motivi ne avrebbe. Quel che tocca, diventa oro. Guardate per esempio cosa è accaduto ai vini che produce nella sua tenuta in Toscana, il Palagio.

Già negli anni scorsi un vino bianco prodotto dall'artista e non a caso amorevolmente battezzato "Roxanne" si è classificato al primo posto nella competizione dedicata ai bianchi dall'esperto Mark Oldman.

Adesso è la volta della vittoria di un suo rosso, il "Sister Moon", che si è aggiudicato il primo posto nella lista della "Celebrity War of the Luxury Red Wines".

In gara, ben 328 cantine. Si è votato tramite Zoom, e questa è la classifica definitiva.

1] Il Palagio "Sister Moon" Tuscany 2016 (Sting) (32%) winner

2] Domaine Curry Cabernet Sauvignon 2016 (Ayesha Curry) (18%)

3] tie) GoGi "29" Pinot Noir Sta. Rita Hills 2016 (Kurt Russell) (16%

4] tie) Yao Ming Cabernet Sauvignon Napa Valley 2017 (Yao Ming) (16%)

5] LVE Cabernet Sauvignon Napa 2015 (John Legend) (10%)

6] Halleck Vineyard "Find Your Light" Pinot Noir Sonoma County 2016 (Josh Groban) (8%)

La moglie di Sting, Trudie, ha anche dedicato un post celebrativo alla notizia sulla sua pagina Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trudie Styler (@trudiestyler)

(foto Getty Images)