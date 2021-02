Whitney Houston e quell'omaggio commovente al Super Bowl

Il Super Bowl, l'evento sportivo più importante degli Stati Uniti d'America, si è svolto domenica 7 febbraio e come sempre ha offerto grandi momenti di spettacolo.

L'inno nazionale è stato eseguito da Jazmine Sullivan con Eric Church. E proprio la Sullivan ha voluto rendere un commosso omaggio a Whitney Houston, che intonò l'inno proprio 30 anni, nel 1991, con una performance davvero memorabile.

Durante le prove, Jazmine Sullivan si è presentata infatti vestita in modo simile a quello di Whitney durante quella indimenticabile esibizione. Un omaggio che non è sfuggito ad alcuni fan.

#SBLV rehearsal: @jsullivanmusic rocks a sweatsuit similar to the one Whitney Houston wore when she performed the national anthem at ‘91 Super Bowl. ♥️ pic.twitter.com/KsdU94Dfyw