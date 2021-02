Quell'amore tutto speciale di Celine Dion per i libri

Libri, libri, cosa faremmo senza di voi? Soprattutto in quest'ultimo periodo, in cui siamo stati a lungo in casa, come avremmo fatto senza la preziosa compagnia delle nostre letture preferite, per staccare anche dalle troppe ore al computer, tra streaming e call di lavoro?

Benedetti libri, dunque. Sempre a portata di mano, disponibili all'uso in qualunque situazione, anche la più accidentata, dall'isola deserta al black out elettrico. Di poche pretese (non richiedono fibra di ultima generazione, wi fi e modem) e di grande ricchezza interiore.

A pensarla così dev'essere anche Celine Dion, che ha dedicato un post sulla sua pagina Instagram proprio ai libri. Nella foto, un'elegantissima Celine dà uno sguardo attento a una delle sue librerie, per scegliere quale volume leggere. E ci chiede anche cosa stiamo leggendo in questi giorni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Céline Dion (@celinedion)

Celine così ci racconta un'altra parte di sé. Nelle foto pubblicate su Instagram, l'abbiamo vista immersa poeticamente nella natura, o presa dai suoi affetti più cari, tra le ricorrenze dei figli e il ricordo di chi non c'è più e ha lasciato nel cuore un grande vuoto. Sempre umana, sempre lontana dalle pose da diva. Grazie, Celine, di esistere.

(Foto Getty Images)