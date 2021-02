8 febbraio 2006: Laura Pausini vince il Grammy

L'8 febbraio 2006 Laura Pausini vince un Grammy Award per l'album "“Escucha” ("Resta in ascolto"), premiato nella categoria “Miglior album Pop latino dell’anno”. Si tratta della prima donna italiana a ricevere il prestigioso premio. L'Italia si era aggiudicata un altro Grammy Award sono molti anni prima, nel 1958, quando Domenico Modugno aveva vinto con l’indimenticabile “Nel blu dipinto di blu”.

Laura Pausini ha vinto anche 4 Latin Grammy Award: nel 2005 per Escucha (Miglior album pop femminile); nel 2007 per "Yo canto" (Miglior album pop femminile); nel 2009 per "Primavera anticipada" (Miglior album pop femminile); nel 2018 con "Hazte sentir" (Miglior album pop tradizionale).

(Foto Getty Images)