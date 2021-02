Laura Pausini candidata ai Golden Globe!

Chloe Zhao, Regina King, Emerald Fennell. Sono tre su cinque le candidate donne nella cinquina dei migliori registi nella 76esima edizione dei Golden Globe, la rassegna che spesso anticipa le scelte per gli Oscar. La favorita è la regista di origine cinese Zhao, già vincitrice del Leone d’oro a Venezia 77, che ha diretto "Nomadland." La statunitense King porta "One Night in Miami..." e la collega britannica Fennell "Promising Young Woman".

Sfuma il sogno di Sophia Loren. Era data per probabile la sua candidatura come miglior attrice per "La vita davanti a sé (The Life Ahead)", diretto dal figlio Edoardo Ponti, in corsa per il miglior film straniero.

Orgoglio italiano anche per la nomination di Laura Pausini, che gareggia con il brano "Io sì/Seen", colonna sonora del film di Ponti e realizzata in collaborazione con Diane Warren e Niccolò Agliardi.

«Ogni traguardo che conquista Io si/Seen è per me sempre una grande emozione, una scossa dritta al cuore» scrive Laura sui social. Su Instagram tutto il suo entusiasmo:

L'artista italiana può già vantare, tra i vari riconoscimenti, un Grammy Award e quattro Latin Grammy Award, oltre alla recentissima vittoria dell'Hollywood Music in Media Award proprio per il brano Io sì/Seen".

(foto Getty Images)