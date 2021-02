Innuendo: 5 curiosità sull'album dei Queen

Era il 4 febbraio del 1991 quando i Queen pubblicavano il loro quattordicesimo album in studio, "Innuendo", l’ultimo realizzato con Freddie Mercury ancora in vita. Freddie scomparve infatti dieci mesi dopo la pubblicazione del disco.

Ecco 5 curiosità che lo riguardano.

1- Lunga 6 minuti e mezzo, la canzone "Innuendo" è la più lunga dei Queen pubblicata come singolo e supera “Bohemian Rhapsody” di 35 secondi .

2 - "Innuendo" non è mai stata eseguita live con tutta la band al completo.

3 - La copertina del disco è stata ispirata alle illustrazioni di Grandville (il designer, caricaturista e illustratore Jean-Ignace-Isidore Gérard). L'artista ispirò anche la copertina di un album degli Alice in Chains.

4 -. I testi sono stati scritti da Freddie Mercury e Roger Taylor come omaggio ai Led Zeppelin. La musica si deve invece a una jam session negli studi di Montreux di Brian May, Roger Taylor e John Deacon.

5 - Il videoclip di "Innuendo" è stato girato usando figurine di plastilina riprese in stop-motion. I componenti dei Queen appaiono anche come immagini rielaborate secondo gli stili di diversi grandi pittori: Freddie Mercury in quello di Leonardo da Vinci, Brian May in stile da incisioni vittoriane, Roger Taylor in quello di Jackson Pollock e Deacon in quello di Picasso.