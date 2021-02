Tina Turner si prepara per San Valentino

Ricordate quando nel film "What's Love Got To Do With It", si narrava la storia della relazione tormentata e violenta di Tina Turner con l'allora compagno Ike? Be', per fortuna da allora è passato molto tempo e quei giorni sono adesso per Tina Turner solo un ricordo. Anzi, in questa settimana che precede San Valentino, l'artista è più romantica che mai.

Sulla sua pagina Instagram Tina ha infatti ricordato il grande amore della sua vita, il marito Erwin Bach, sposato nel 2013, ma che ama da oltre trent’anni.

Tina si era innamorata di Erwin nel 1986 in Germania. Durante una cena, gli aveva proprio detto, con passione: «Erwin, quando verrai in America voglio che ti innamori di me!». E fu proprio quello che accadde: Erwin si recò a casa di Tina a Los Angeles e nacque l'amore tra i due. Tre anni dopo Erwin chiese a Tina di sposarlo, ma la cantante rifiutò: il matrimonio con Ike Turner era stato tanto doloroso che solo l'idea di nuove nozze la atterriva. Erwin non si diede per vinto e continuò naturalmente a stare insieme alla sua Tina. Poi, 23 anni dopo il primo rifiuto, propose nuovamente il matrimonio. E questa volta Tina disse sì.

Il giorno del matrimonio purtroppo Tina si sentì male. Un primo allarme, segno della brutta malattia che l'aveva colpita e da cui è guarita proprio grazie ad Erwin, che le ha donato un suo rene. Più amore di così...

Per San Valentino, Tina propone anche un regalo d'amore, che non è un rene, ma più semplicemente il suo portafortuna, un ciondolo a forma di cerchio.

A tutti poi Tina dona i suoi consigli per raggiungere la vera serenità nella vita: lo ha fatto con una bellissima intervista al magazine AARP, in cui ricorda come abbia iniziato lavorando nei campi di cotone, figlia di una madre che non avrebbe preferito non metterla al mondo, poi donna abusata da un marito violento, infine star di successo, ma dalla salute molto fragile (è passata attraverso un infarto, un cancro al colon e un trapianto di rene). Dalla vita, Tina ha imparato a perdonare, dunque non nutre più rancore verso la madre e l'ex marito Ike, e a sforzarsi di essere sempre un esempio di positività per gli altri. Il suo suggerimento è quello di apprezzare ogni giorno che la vita ci concede, illuminandolo con un sorriso e della musica, riconnettendoci alla natura, apprezzandone la semplicità, e dedicandoci a qualcosa che nutra il nostro spirito. Che sia leggere, scrivere, dipingere, suonare, ma anche far volontariato, giardinaggio, o prendersi cura di chi si ama. Grazie Tina, della bellissima lezione.

(foto Getty Images)