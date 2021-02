Lady GaGa e Tony Bennett stanno per farci un bellissimo regalo

Non solo Bradley Cooper. Lady Gaga ha dimostrato di avere un'alchimia a dir poco unica anche con un altro nome davvero immenso del mondo dello spettacolo: Tony Bennett.

Ricordate il meraviglioso album del 2014 “Cheek To Cheek” (Grammy Award nel 2015), in cui Gaga e Bennett duettavano maestosi sulle note di classici come "I Can't Give You Anything but Love" e "Anything Goes"? Be', in primavera dovrebbe uscire il secondo capitolo del progetto: un nuovo album, che, secondo le parole del figlio di Bennett, sarà «Un altro regalo da fare al mondo».

Insieme alla gioia per questo annuncio è però giunta una notizia più malinconica: Tony Bennett è infatti affetto dal morbo di Alzheimer (la malattia peraltro gli era stata diagnosticata già nel 2016). La rivelazione arriva dal magazine AARP, che ha svelato anche commoventi dettagli sulla lavorazione di questo nuovo disco.

Le sedute di registrazione sono durate a lungo, dal 2018 al 2020, a causa dei molti impegni di Lady Gaga (il film "A Star Is Born" e i propri progetti discografici), che è stata di grande supporto a Bennett durante la lavorazione delle canzoni. Alcuni momenti sono stati duri. A un certo punto Gaga è scoppiata in lacrime ascoltando Tony Bennett cantare una canzone d'amore che farà parte del disco.

Tony Bennett ha parlato con estrema semplicità e grazia della sua malattia: «La vita è un dono - anche con l'Alzheimer», ha twittato, aggiungendo : «Ringrazio la mia famiglia per il suo sostegno, e AARP the Magazine per aver raccontato la mia storia».

