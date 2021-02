Justin Timberlake parla del nuovo album in arrivo

Era il 2 febbraio del 2018 quando usciva "Man of the Woods", quinto album in studio di Justin Timberlake.

Da allora l'artista si è esibito come headliner durante il prestigioso halftime show del Super Bowl (nel 2018), ha collaborato con Ant Clemons per il singolo "Better Days" (che ha cantato durante la cerimonia di insediamento di Joe Biden), è diventato padre per la seconda volta (del piccolo Phineas, nel 2020), è stato doppiatore nel film d'animazione "Trolls World Tour" e ha interpretato "Palmer", nuova pellicola di Fisher Stevens in cui è una ex stella del football che cerca di rifarsi una vita.

Non è proprio che sia stato con le mani in mano, dunque, ma adesso Justin dovrebbe arrivare anche con della nuova musica. La notizia è stata data dall'artista stesso, durante una sua partecipazione al celebre programma televisivo statunitense di Jimmy Fallon, il "Tonight Show".

Fallon ha naturalmente chiesto a Justin se ci fossero novità musicali in arrivo e la risposta è stata: «Sì, possiamo dirlo. Questa possibilità esiste. Diciamo pure di sì».

Il conduttore ha anche voluto sapere come facesse Justin a saper attendere con così tanta pazienza l'uscita delle sue canzoni e il musicista non ha avuto dubbi: «MI prendo il tempo che mi occorre, forse dipende dal mio barometro interiore... Se amo queste canzoni con lo stesso affetto con il passare del tempo, è probabile che anche le persone ameranno ascoltarle a lungo nel tempo». L'attesa però sembra ormai destinata a finire: il 2021 dovrebbe proprio essere l'anno buono per una nuova uscita discografica di Justin.

(Foto Getty Images)