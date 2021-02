Lenny Kravitz e quel suo irresistibile invito all'amore

Diffondete l'amore, investite su chi vi sta vicino: ottimi suggerimenti. Se poi a dirlo è Lenny Kravitz, è lecito emozionarsi ancora di più.

L'invito a badare ai sentimenti, e dar loro valore, arriva dalla pagina Instagram dell'artista. Che ha deciso di servirsi del suo nuovo spot per un noto brand di alcolici, che sarà diffuso durante l'evento sportivo più importante degli Stati Uniti, il Superbowl, per diffondere un messaggio di positività e amore.

Lenny Kravitz trona sulle note della sua celeberrima hit del 1991 "It Ain't Over 'til It's Over" e ci ricorda che il nostro cuore batte in media 2,5 miliardi di volte durante un'intera vita. E proprio questi battiti sono a nostra preziosa ricchezza.

Kravitz ha dichiarato al magazine Billboard: «Si tratta di una campagna pubblicitaria pr spingerci a investire sugli altri, usando i nostri 2 miliardi e mezzo di battiti del cuore per diffondere l'amore e nutrire le relazioni della nostra vita che sono tanto importanti in periodi come questi. La pandemia ci ha dato l'opportunità, nonostante il dramma che stiamo vivendo, di metterci profondamente in relazione con i nostri cari e le nostre famiglie e ci ha dato l'opportunità di vedere cosa conta davvero nella vita. Alla fine dei conti, si tratta di capire come viviamo le nostre vite, che tipo di energia diamo al mondo».

Lenny continua: «Chi sono i veri ricchi? Certo, abbiamo bisogno di denaro, non possiamo negarlo. Le persone hanno bisogno di mangiare, pagare le bollette, prendersi cura delle loro famiglia. Ma i veri tesori, la vera ricchezza, stanno nell'amore e nelle relazioni umane».