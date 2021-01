Duran Duran: il video di Five Years ha tutta la magia dei tempi più belli

I Duran Duran hanno pubblicato il video di "Five Years", la cover di David Bowie che hanno eseguito in occasione del memorabile concerto tributo "Just For One Day" dedicato al Duca Bianco, a 5 anni dalla scomparsa.

Il video è ricco di magia visuale. Essenziale, ma acceso da colori vibranti e dal mood decisamente futuristico, rapisce gli occhi e il cuore.

Nick Rhodes ha dichiarato: «La visione apocalittica del futuro che David Bowie ci descrive in "Five Years" è stata scritta quasi cinquant'anni fa, ma è ancora adesso di bruciante attualità. Anche sono passati 5 anni da quando David ha lasciato il pianeta terra, il suo ricco catalogo di canzoni rimane significativo e d'ispirazione come è sempre stato. Il commovente concerto tributo in suo onore testimonia l'ampiezza dell'influenza di Bowie sugli altri musicisti ed è anche la dimostrazione del profondo affetto e della gratitudine per tutto quello che ci ha donato».

I Duran Duran festeggiano nel 2021 i primi, gloriosi 40 anni di carriera (il loro singolo di debutto “Planet Earth” era infatti uscito nel febbraio 1981). Non mancheranno i festeggiamenti e si parla anche di un grande tour in preparazione.