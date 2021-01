Lady GaGa, non solo l'inno: ecco la bellissima foto del bacio con il fidanzato!

Dopo Joe Biden e Kamala Harris, è stata Lady GaGa la protagonista della cerimonia di insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti, il 20 gennaio scorso. In primo luogo perché ha cantato l'inno nazionale con tanta intensità ed emozione, da far vibrare tutti i presenti e anche il pubblico da casa. Poi perché ci ha regalato un bacio davvero grandioso con il fidanzato Michael Polansky, che non ha nulla da invidiare ai momenti più indimenticabili di "A Star Is Born" con Bradley Cooper.

Lady GaGa aveva rivelato al mondo il suo nuovo amore il 3 febbraio 2020, con un post su Instagram. Adesso, quasi a festeggiare un anno d'amore, una nuova, bellissima foto della coppia. Michael Polansky, 34 anni, laurea in matematica e informatica a Harvard, è un imprenditore quotatissimo della Silicon Valley. Che finalmente l'artista abbia trovato il grande amore della sua vita?