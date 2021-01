Boy George e quella sua voce di diamante

Boy George non riposa sugli allori degli Anni 80. Dopo averci regalato, in quel periodo, hit rimaste nella storia della musica come "Karma Chameleon" e "Do You Really Want To Hurt Me", il musicista britannico non si è mai arrestato, in una carriera (e una vita) ricca di alti e bassi, magari, ma mai noiosa.

Adesso, a quasi 60 anni (li compirà il 14 giugno), Boy George ha il talento, l'ironia e l'entusiasmo di sempre. Lo dimostra com piccoli, incantevoli video musicali su Instagram, che nulla hanno da invidiare alle sue performance più celebri.

Boy George ha anche molti progetti musicali nel cassetto. Durante il lockdown ha composto moltissimo, producendo materiale per almeno sette album. E ha anche pubblicato, nel marzo 2020, due video "Clouds" e "Isolation" tratti dall'album "Geminis Don't Read The Manual" di cui si aspetta l'uscita. Ha poi cantato "A Rainbow In The Dark", con la star israeliana Asaf Goren e, già che c'era, ha rinnovato completamente il grandioso giardino che circonda la sua casa londinese (in stile gotico, ad Hampstead), spendendo circa centomila sterline.

L'ultimo progetto che lo riguarda è il film dedicato alla sua vita. Sull'onda dei recenti successi di pellicole come "Bohemian Rhapsody" e "Rocketman", dedicati rispettivamente ai Queen e a Elton John, Sacha Gervasi (sceneggiatore del film di Steven Spielberg 'The Terminal' con Tom Hanks e regista di "Hitchcock'") ha intenzione di raccontare sul grande schermo la vita turbolenta del musicista, dai suoi inizi con i Culture Club a oggi.

Per la parte del protagonista, si fa persino il nome di Harry Styles. Boy George ha dichiarato, a Smooth Radio: «Sono stati fatti alcuni nomi davvero interessanti. Non oso dire niente! Oh, non so se dovrei dirlo... Va bene, non ho intenzione di dire chi sia, ma c’è qualcuno che è una grande pop star che si dice che forse mi interpreterà... Non è Sam Smith. Questo è tutto ciò che vi dirò. È qualcuno più giovane di me ed è una pop star. Non posso dire chi sia, ma lo trovo interessante». E quando l'intervistatore ha fatto il nome di harry Styles, Boy George ha risposto, sorridendo: «Chi lo sa!».

Be', siamo in attesa di scoprirlo...