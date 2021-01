Svelato finalmente il segreto più misterioso di Sting

Il mistero custodito più gelosamente da Sting è stato finalmente scoperto. A rivelarlo, la moglie Trudie Styler. Di cosa si tratta? Be', sappiate che c'è chi si interroga da anni sull'argomento. Ovvero: chi è il maestro di tantra, che ha iniziato l'artista e Trudie alle celebri pratiche amatorie di cui si favoleggia da anni?

Finalmente, il guru ha un nome e un volto. E appare sulla pagina Instagram di Trudie, in una foto rivelatrice. Nell'immagine appaiono Sting con un saz (chitarra turca), Trudie con il body da yoga e... l'ormai celeberrimo meme di Bernie Sanders all'inaugurazione di Biden che ha fatto il giro del web. La frase che accompagna la foto è l'ironica: «Per trent'anni vi siete chiesti chi fosse il nostro maestro di tantra...»

Trudie ha davvero voglia di giocare e scherzare. Bernie Sanders è stato candidato per la Presidenza USA alle primarie democratiche, ma gli è stato preferito Joe Biden. Alla cerimonia di insediamento del nuovo Presidente, il 20 gennaio, Sanders si è presentato con un vecchio giaccone, mascherina chirurgica usa e getta, aspetto corrucciato e un paio di guanti di lana marrone a grandi rombi. La sua foto, seduto su una seggiolina pieghevole, ha fatto il giro del web, scatenando una serie di fotomontaggi davvero spassosi. E anche Trudie Styler non se l'è fatta scappare.

La storia del sesso tantrico praticato da Sting nacque per scherzo, ma fu presa sul serio. I giornali di mezzo mondo ne hanno parlato per tanto tempo, raccontando che Sting era così in grado di dedicarsi a maratone amatorie di ben 8 ore. In realtà la faccenda l'aveva inventata di sana pianta Bob Geldof, come è emerso dopo e come ha raccontato anche la figlia di Sting, Coco, al magazine Mail on Sunday («Bob Geldof si inventò questa cosa, che prese piede e divenne una battuta a livello internazionale»). Lo stesso Sting aveva precisato, nel 2003: «Bob Geldof e io eravamo un po' bevuti e scherzavamo senza pensare che poco più in là c'era un giornalista. La storia del sesso tantrico ha fatto il giro del mondo con una velocità incredibile. Da morir dal ridere. Ma voglio essere più preciso: adesso le ore sono sette, non cinque. Dipende da dove vai a cena». Insomma... allo scherzo non c'è mai fine...