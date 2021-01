Paris Jackson incantevole nel suo nuovo video

Paris Jackson sta finalmente facendo parlare di sé per la sua musica e non più per il cognome che porta. La figlia di Michael Jackson infatti è stata a lungo protagonista dei gossip, dopo la morte del celebre padre (al tempo Paris aveva appena 11 anni). Tra aspre controversie familiari, scandali (un attore britannico aveva sostenuto di essere il suo vero padre biologico) e attacchi di cyberbullismo, l'adolescenza della ragazza, nata il 3 aprile 1998, non era stata affatto facile.

Modella, attrice e anche cantante, Paris ha pubblicato nel novembre 2020 il suo primo album da solista, "Wilted", che, secondo la critica, fa pensare alle atmosfere di Enya e dei Cranberries. Adesso la giovane Jackson ha pubblicato il video del nuovo singolo "Eyelids", in cui appare con Andy Hull.

Il video è essenziale e toccante, girato in un affascinante bianco e nero. Paris canta «Now I don't know your name / It wouldn't matter if I did anymore / Now I don't know your name / I'm afraid of what's under the floor».

Ecco la clip.