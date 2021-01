Celeste sarà la bella sorpresa del 2021

Cresce l'attesa per il primo album di Celeste, la cantante britannica che ha emozionato pubblico e critica per le sue performance strabilianti e per brani come "Stop This Flame" e "I Can See The Change".

L'album, intitolato "Not Your Muse", è in uscita il 29 gennaio e intanto Celeste ci regala una piccola anteprima e sprazzi del suo mondo artistico. Su Instagram ha infatti pubblicato un'anticipazione del video di "Love Is Back".

Celeste si è anche fatta fotografare mentre si occupa delle copie dell'edizione deluxe.

Ha appena 26 anni, ma si è già aggiudicata il premio della critica BBC Sound of 2020, un BBC Music Award e il Brit Award per la migliore artista emergente e potrebbe essere candidata all’Oscar per la migliore canzone, "Hear My Voice", dalla colonna sonora del film "Il processo ai Chicago 7" di Aaron Sorkin. Celeste ha rivelato: «Mai me lo sarei aspettato nella vita, considerando che ho registrato la maggior parte delle voci per quella canzone nella mia camera da letto. Daniel Pemberton, il compositore, mi ha mandato un pre-mix e un abbozzo di testo durante i primissimi giorni del lockdown, quando tutto era un caos. “Se tu trovassi il modo di registrarla, sarebbe fantastico”, mi ha detto. Così ho ordinato online l’attrezzatura necessaria, ho pazientemente aspettato che arrivasse, mi sono fatta aiutare da un amico fonico che mi ha guidato al telefono spiegandomi come installarla e alla fine ce l’ho fatta».

Insomma, Celeste ha talento da vendere, come potete ascoltare e vedere da queste magnifiche esibizioni.

Il lockdown, trascorso nel proprio appartamento a Londra, ha fatto sì che Celeste creasse molti nuovi brani: «Ho passato la quarantena a rivisitare vecchi provini e idee: non è stata una scelta, ma un processo molto naturale, e credo che ne sia uscito davvero del buon materiale», ha dichiarato. «Ho cercato di mettere a fuoco i temi di cui volevo parlare, di pensare bene a quello che volevo per il mio album. Non vedo l’ora di poter fare uscire tutto ciò che ho creato». E, a proposito di lockdown, Celeste ha lanciato, su BBC Sounds, una serie chiamata Downtime Symphony, che raccoglie musica house, jazz e hip hop, tra nostalgia del passato e sguardo verso il futuro, per far rilassare chiunque stia attraversando un periodo di ansia e stress.

Tra le fan di Celeste c'è addirittura Marcy Gray (oltre a Michael Kiwanuka, che l'ha voluta in apertura dei suoi concerti). Ma il sogno di Celeste è quello di « scrivere una canzone con Carole King, che ha scritto alcuni dei miei pezzi preferiti, come "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" per Aretha Franklin».