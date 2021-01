Lady GaGa ci regala il messaggio più forte per l'insediamento di Biden

Le spetta un compito grandioso: sarà infatti Lady GaGa a intonare l'inno nazionale degli Stati Uniti durante la cerimonia di giuramento del 46à Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

Dopo quattro anni di presidenza Trump, dopo una dura campagna elettorale e dopo la drammatica irruzione dei trumpiani nelle sale del Campidoglio, è finalmente arrivato il momento della ricerca dell'unità, della pacificazione, dell'armonia. Compito non facile. E anche Lady GaGa vuol fare la sua parte.

L'artista è già arrivata a Washington, per le prove della cerimonia. E proprio dalla maestosa hall del Campidoglio ha voluto inviare un tweet che è un messaggio d'amore e un appello per la pace.

I pray tomorrow will be a day of peace for all Americans. A day for love, not hatred. A day for acceptance not fear. A day for dreaming of our future joy as a country. A dream that is non-violent, a dream that provides safety for our souls. Love, from the Capitol pic.twitter.com/fATHiJHCq0