Donald Trump, ultimo atto: dedica statue a Whitney Houston e Frank Sinatra

Whitney Houston, Elvis Presley e Johnny Cash avranno una statua a loro dedicata. A ordinare le opere è stato l'ex presidente Donald Trump: l'obiettivo è quello di realizzare un "Giardino degli eroi americani" e rendere omaggio a quelle personalità che hanno reso grande il Paese a stelle e strisce in tutto il mondo.

In un ordine esecutivo emesso il 18 gennaio, Trump ha pubblicato un elenco di 250 statue da costruire. Si va da personaggi storici e politici a celebrità dello sport e dell'intrattenimento. Tra gli artisti che verranno omaggiati, oltre a quelli già citati, ci saranno: Aretha Franklin, Ray Charles, Miles Davis, Duke Ellington, Louis Armstrong, Nat King Cole, Billie Holiday. È presente anche Frank Sinatra nella lista, nonostante le remore della figlia Nancy, che non vedrebbe di buon occhio il presidente uscente.

Ma non solo. Nell'elenco appare anche Ingrid Bergman, il regista britannico Alfred Hitchcock e il conduttore televisivo canadese Alex Trebek.

"Il Giardino Nazionale sarà costruito per riflettere l'eccezionalità senza tempo del nostro paese", ha detto Trump nell'ordinanza. Tutti i cittadini americani - e non solo - potranno credere nella grandezza dell'America, riconoscersi attraverso i personaggi più illustri, vivere nella loro magnificenza.

Al di là delle polemiche - il progetto nascerebbe, infatti, per dare una risposta a tutti gli atti vandalici che le statue presenti negli States avrebbero subito a seguito delle proteste per l'uguaglianza dello scorso anno - l'iniziativa tende a celebrare il talento di alcuni personaggi illustri, come espressione massima di un itero popolo.