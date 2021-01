Un nuovo Live Aid nel 2021

Un nuovo Live Aid, da organizzare nel 2021 per festeggiare la tanto sperata fine della pandemia. E' l'idea di Catherine Martin, ministro della Cultura, delle Arti e del Turismo irlandese, che ha immaginato un evento globale con performance artistiche in tutta Europa.

L'idea di un ritorno del Live Aid in chiave contemporanea è piaciuta a tutti i ministri europei ai quali è stata accennata. Ovviamente si tratta solo di un pensiero, tutto è vincolato all'evolversi della situazione sanitaria. Ma volendo essere ottimisti, si vocifera che possa essere messo in scena la prossima estate. Si svolgerà sia in presenza che online e sarà una grandissima festa.

La data più vicina e verosimile è quella della bella stagione 2021 perché molti Paesi europei hanno in programma di terminare le vaccinazioni proprio in quel periodo, segnando così la sconfitta definitiva di questo virus subdolo e silenzioso. Secondo le indiscrezioni, il concerto servirà anche per sostenere tutti gli operatori dello spettacolo, che nell'ultimo anno hanno dovuto affrontare grandi difficoltà: tutti i proventi, infatti, saranno a loro destinati.

Il Live Aid si svolse il 13 luglio 1985. Il Wembley Stadium di Londra e il John F. Kennedy Stadium di Philadelphia si accesero in contemporanea per dare vita a uno dei concerti rock più emozionanti della storia della musica. Una trasmissione televisiva che fu in grado di collegare l'America al vecchio mondo, creando un unico e solo luogo di unione e fratellanza. L'intento degli organizzatori (Bob Geldof dei Boomtown Rats e Midge Ure degli Ultravox) all'epoca era quello di raccogliere fondi da destinare al popolo etiope, sconvolto da una carestia. L'obiettivo fu ampiamente superato, il successo dell'evento fu immediato e ancora oggi se ne parla con il cuore pieno di gioia ed emozione.

Grandi e indimenticabili furono le star che vi presero parte: George Michael, Phil Collins, Madonna, David Bowie, Queen, U2, Elton John, Bob Dylan, Who, Joan Baez, solo per nominarne alcuni.