Adele e il nuovo album: un disco sorprendente!

Il 2021 dovrebbe proprio essere l'anno di Adele. Sono ormai passati quasi 6 anni dalla sua ultima pubblicazione discografica, quel "25" uscito nel novembre del 2015. Da allora si sono susseguite numerose voci sul nuovo disco, ma finora neanche una canzone è venuta alla luce. Adesso però la situazione è cambiata e un nuovo album potrebbe essere imminente.

I primi segnali sono arrivati nell'ottobre dello scorso anno, quando Adele è stata ospite del celebre show televisivo statunitense "Saturday Night Live".

Adesso un amico dell'artista, il conduttore televisivo Alan Carr, ha rivelato (all'edizione britannica di Grazia) di aver ascoltato alcune nuove canzoni. Ed esserne rimasto davvero incantato: «Ho ascoltato alcune delle tracce. È sorprendente. Le ho detto: "Riascoltare la tua voce è come ritrovare un vecchio amico"... Ci sono un sacco di persone in classifica che suonano come Adele e tu pensi: "Uhm, sembra Adele". E poi quando ascolti di nuovo la sua voce capisci: "È unica: c'è solo una Adele"».

E l'attesa del nuovo disco potrebbe non essere più tanto lunga: si dice che l'album potrebbe essere pubblicato a febbraio.

