Phil Collins e le versioni più belle di In The Air Tonight

Quarant'anni fa nasceva una delle canzoni destinate a diventare tra le più famose nel mondo della musica: Phil Collins creava infatti "In The Air Tonight", il singolo destinato a lanciare ill suo album di debutto da solista "Face Value".

Il brano è caratterizzato da un giro di batteria che ha stregato subito gli ascoltatori: 10 note diventate ormai un classico. E dire che Phil, raccontando come sia nata "In The Air Tonight", abbia rivelato che proprio quel passaggio ormai leggendario sia nato per caso, da un'improvvisazione. E che lo abbia sempre considerato come «i versi di una foca». Il pubblico (e la critica) la pensano diversamente: quel giro di batteria è eccezionale. Anzi, il magazine Rolling Stone ha voluto stilare la lista delle reinterpretazioni più indimenticabili della canzone. Eccone alcune.

Mike Tyson in "Una notte da leoni"

Nel film i protagonisti tornano in hotel di Las Vegas dopo la loro notte brava e trovano Mike Tyson seduto al pianoforte in salotto. Si sentono le note di "In The Air Tonight". Tyson dice loro: «Shh, ora arriva la mia parte preferita», prima di mandare al tappeto uno dei tre.

Questlove con una sola mano

Questlove, il musicista dei Roots, ha suonato "In the Air Tonight" con Phil Collins nel 2016, durante il Tonight Show. E ha eseguito il giro di batteria suonandolo con una sola mano. Un'esibizione davvero eccezionale.

Un gruppo di percussionisti

Una cover band dell’Iowa, i Park Tornadoes, si è unita a un gruppo di percussionisti del Minnesota, i Vikings Skol Line, e ha suonato il celebre giro. L'effetto è incredibile.

Nic, il figlio di Phil Collins

La prova che buon sangue non mente

E naturalmente... la versione più incredibile è quella di Phil Collins

(Foto Getty Images)