Madonna ha scelto chi sarà la... nuova Madonna

La vita di Madonna raccontata in un film da Madonna stessa, che sarà sceneggiatrice (con Diablo Cody) e regista della pellicola. La notizia ha entusiasmato i fan e incuriosito il pubblico e adesso iniziano a filtrare alcune notizie sulla lavorazione del progetto.

A cominciare dall'informazione principale: chi interpreterà il ruolo principale, quello di Madonna? Secondo il quotidiano Sunday Mirror si tratterebbe l’attrice britannica Florence Pugh (a sinistra nella nostra foto). «Onestamente ci sono solo un paio di persone a Hollywood che potrebbero portare a termine questo ruolo», riporta il giornale, da una fonte anonima. «I produttori che stanno aiutando a mettere insieme il film vogliono Florence e nessuno dubita che possa essere fantastica nella parte».

Ma chi è Florence Pugh? L'attrice è stata candidata agli Oscar 2020 come miglior attrice non protagonista per "Piccole donne" di Greta Gerwig. Ha interpretato anche "Lady Macbeth" (premio come miglior attrice ai British Independent Film Awards), "L’uomo sul treno – The Commuter" e "Outlaw King – Il re fuorilegge".

Un'altra attrice però potrebbe soffiarle il ruolo: è Julia Garner (a destra nella nostra foto), vista nella serie tv "Ozark". Secondo i fan è davvero identica a Madonna. Chi sarà la prescelta? Intanto, la vera Madonna ha dichiarato: «Voglio raccontare l’incredibile viaggio che la vita mi ha regalato come artista, musicista, ballerina. Come un essere umano che cerca di farsi strada in questo mondo... Il fulcro di questo film sarà sempre la musica. Perché la musica mi ha fatto andare avanti e l’arte mi ha tenuto in vita. Ci sono così tante storie non raccontate e stimolanti e chi può raccontarle meglio di me? È essenziale condividere le montagne russe della mia vita attraverso la mia voce e la mia visione».

