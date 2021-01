Il meteo secondo Jennifer Lopez

Un giorno temperature tiepide, il giorno successivo neve e tempesta. Le bizzarrie meteo in questo periodo sono assai diffuse. In Grecia si fa il bagno in mare e in Sicilia già fioriscono le mimose... ma nel volgere di poco tempo si torna al più rigido clima invernale.

A raccontare, a modo suo, questo andirivieni delle temperature è anche Jennifer Lopez. Che lo fa a modo suo, naturalmente. Sulla sua pagina Instagram J.Lo ha infatti pubblicato un post in cui esordisce in costume da bagno verde smeraldo e mare cristallino. Il sole splende, fa caldo e l'atmosfera è da piena estate. Nell'immagine successiva, la star è tutta imbacuccata in un enorme, caldissimo e variopinto piumino. «Come è iniziata l'ultima settimana», scrive la Lopez nel post «e come invece sta andando questa».

Una Jennifer Lopez che prende il posto del meteorologo? Sì, anche. Ma soprattutto una J. Lo scherzosa. Il fatto è che l'artista si è concessa una splendida vacanza ai Caraibi ed è poi tornata nella più freddina New York. E per raccontare il suo shock termico ha deciso di usare due bellissime foto.

(Foto Getty Images)