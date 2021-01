Celine Dion e quel suo amore per la natura

E' una donna ricca di forza, Celine Dion. E anche molto sensibile. Tutte doti che esprime nella sua arte, un mix smagliante di energia e sentimenti, emozioni e grinta. E doti che le sono state utili nel corso della sua vita, segnata da tanti successi, ma anche da tanti grandi dolori, come la scomparsa, nel giro di poco tempo, dell'amato marito René Angélil e della madre.

Come molti tra noi, Celine si è aggrappata, per superare questi momenti bui, ai valori importanti della sua vita: la sua famiglia, il suo impegno nel lavoro, l'amore per la bellezza. E anche l'amore per la natura. Essere infatti in sintonia con ciò che ci circonda e saperne apprezzare l'armonia è sempre di grande aiuto per l'animo.

Ecco perché Celine ha voluto augurare un buon 2021 a tutti i suoi fan con una foto che la ritrae tra maestosi alberi innevati. Un'immagine di grande poesia, per ricordare a tutti che verranno presto giorni sereni e luminosi.

E l'artista ha anche voluto raccogliere i suoi momenti d'immersione in splendidi scenari naturali con una photogallery di toccante bellezza. Come a ricordare a tutti noi di cercare questi momenti di intima fusione con la natura. E saperne fare tesoro...

