Laura Pausini premiata al Capri Hollywood Film Festival

“Io Sì/Seen” di Laura Pausini ha vinto il premio come miglior canzone al Capri Hollywood Film Festival. Composto da Diane Warren per il film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti, il brano è stato eletto canzone dell’anno a “Capri, Hollywood The International Film Festival”, evento svolto dal 26 dicembre al 2 gennaio sulle piattaforme social e sul sito My Movies.

A dare l’annuncio è stato Tony Renis, presidente onorario della kermesse e curatore della sezione musicale dell’evento ponte tra Italia e Stati Uniti che, ormai da 25 anni, inaugura la stagione degli award: “La prima collaborazione tra la nostra grande Laura Pausini e un autentico mito della musica come Diane Warren, basti ricordare le 11 nomination agli Oscar, più Grammy Award, Emmy Award, Golden Globe, ha avuto un risultato straordinario - ha detto - Siamo lieti di premiare con questo brano due nostre grandi amiche, che hanno contribuito a rendere il bellissimo film di Ponti con una straordinaria Sophia Loren ancora più magico e speciale. Laura Pausini è davvero un orgoglio italiano. Ricordiamo che la stessa Pausini ha scritto il testo nella versione nella nostra lingua, quella che accompagna il film, insieme a Niccolò Agliardi”.

Il film, che potrebbe portare Sofia Loren (nei panni della ex prostituta ebrea Madame Rosa, che ospita bambini in difficoltà nella sua casa a Bari) a conquistare nuovamente l’Oscar, si è aggiudicato anche l’Humanitarian Award. Laura Pausini ha celebrato il riconoscimento postando sul proprio profilo Instagram una versione piano e voce del brano, riunendo le 5 lingue nella quale l’ha interpretato.

(Credits: Getty Images)