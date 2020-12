Zucchero spopola in Islanda con la sua “Così celeste”

L’annuncio arriva proprio dallo stesso Sugar Fornaciari. Scopriamo che Zucchero in Islanda è davvero popolare, così come i sui brani. Uno in particolare, “Così celeste” è il brano natalizio più amato. Il nostro Sugar è uno degli artisti più ascoltati a Reykjavik e dintorni durante il periodo delle feste.

E lo apprendiamo grazie ad una storia pubblicata su Instagram, in cui il cantautore emiliano ha voluto condividere con i fan la gioia di questa scoperta: «Felice di sapere che "Ef ég nenni", l’adattamento in islandese di "Così celeste", sia la canzone di Natale più famosa d’Islanda».

Una giuria di esperti, infatti, pochi anni fa ha nominato "canzone di Natale più apprezzata di sempre" un adattamento islandese a cura di Helgi Björnsson della sua "Così celeste".

Ma in Islanda Zucchero non è il solo artista italiano ad essere ascoltato e apprezzato. Questo Paese ama molto la musica italiana. Ne sono un esempio brani come "Serenata" di Toto Cutugno, "Ci sarà" di Al Bano e Romina e anche alcuni pezzi dei Ricchi e Poveri.

Secondo lo scrittore Leonardo Piccone, questo si deve ad un’usanza nata oltre trent’anni fa, quando gli islandesi hanno iniziato a riprendere alcune delle canzoni più popolari all’estero, trasformandole in dei veri e propri classici di Natale.

Credits photo: Getty