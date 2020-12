Celeste pubblica il primo, atteso album

Ci ha regalato canzoni meravigliose come "Strange" e "Stop This Flame". Ha vinto il Brit Award (come Rising Star) nel 2019 e due BBC Music Award, tra cui il Sound of... nel 2020. Si è esibita aprendo i concerti di Michael Kiwanuka ed emozionando nel profondo tutti i presenti. Insomma, è lei la vera rivelazione di questi anni: Celeste, nata come Celeste Epiphany Waite, a Culver City il 5 maggio 1994, la cantante britannica con cittadinanza giamaicana che ha conquistato i nostri cuori.

La bella notizia è che il 26 febbraio arriva il primo album di questa artista d'eccezione: si intitola "Not Your Muse" e contiene dodici canzoni, nove inediti più i singoli già pubblicati "Strange", "A Little Love" e "Stop This Flame". La versione deluxe del disco contiene canzoni aggiuntive tra cui "Lately", "Both Sides Of The Moon", "Father’s Son" e "Hear My Voice".

Celeste ha presentato così il disco: «“Not Your Muse" è l’energia che ho ritrovato quando mi sono sentita impotente... Realizzare il mio primo album mi ha dato forza e ora sono soddisfatta e orgogliosa del lavoro fatto: dopo l'anno trascorso, non provo altro che gratitudine ed entusiasmo. Spero che vi piaccia».

Celeste non deve preoccuparsi di questo: la sua musica piace, e molto: la sua "Hear My Voice", scritta in collaborazione con il compositore Daniel Pemberton per il film di Netflix “The Trial of the Chicago 7” è candidata come miglior canzone originale agli Oscar 2021 la PIxar ha voluto proprio la sua voce per la canzone "It's Alright", nella colonna sonora del film “Soul”.

(Foto Getty Images)