Duetto virtuale tra Seal e Frank Sinatra: l' interpretazione è da brividi

Il Natale è sempre fonte di ispirazione per i cantanti, che colgono l'occasione per dare vita a collaborazioni interessanti. E' il caso di Nick Jonas e Shania Twain, insieme nel brano "Say All You Want For Christmas"; di Mariah Carey in tour con le sue canzoni natalizie cult, che ha partecipato alla colonna sonora del film "The Christmas Star"; di Sia che ha pubblicato l'album "Everyday Is Christmas", e di Ellie Goulding che ha proposto una cover della canzone "O Holy Night".

Anche Seal non è stato da meno e si è cimentato nella sua versione di "Santa Claus Is Coming To Town”, duettando virtualmente con Frank Sinatra. Il brano scelto è uno dei classici più amati, già più volte rivisitato: dai Jackson 5, da Justin Bieber, da Miley Cyrus e dai Supremes. Ma una delle versioni più apprezzate è senza dubbio quella proposta da Frank Sinatra nel 1948. Per questo Seal ha voluto registrare un duetto virtuale, come aveva fatto Kylie Minogue per il Natale 2015, realizzando anche un videoclip, pubblicato online su siti di download e streaming.

Com ogni anno questo pezzo ci travolge con la sua dolcezza, in tutto il mondo lo amano e tutti noi ne conosciamo le parole.

